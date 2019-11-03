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مصر.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار إسطوانة أوكسجين

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في انفجار إسطوانة أوكسجين
Reuters / Mohamed Abd El Ghany
الشرطة المصرية
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لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخران، اليوم الأحد، إثر انفجار إسطوانة أوكسجين داخل شقة سكنية بالحي الـ 16 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بانفجار إسطوانة أوكسجين داخل عقار سكني بالحي 16 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وأضافت أن الانفجار أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقالت إنه تبين قيام أحد الفنيين بلحام مواسير ثلاجة حيث انفجرت إسطوانة الأوكسجين.

المصدر: RT

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