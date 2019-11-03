السعودية.. المرور يكشف حقيقة فيديو التفحيط الخطير في العاصمة الرياض (فيديو)

كشف "المرور السعودي"، اليوم الأحد، عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ممارسة مجموعة من الشباب للتفحيط في طريق الدائري الغربي بالعاصمة الرياض.

وأفاد "المرور السعودي" عبر حسابه على "تويتر" بأن مرور منطقة الرياض أكد أن المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي، قديم ويعود إلى 3 سنوات على طريق الملك خالد.

وأشار إلى أنه تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

مرور منطقة الرياض يوضح أن المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي كان قبل ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وتم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور pic.twitter.com/LSmaXmRaKd — #المرور_السعودي (@eMoroor) 3 ноября 2019 г.

ونشرت صحيفة عكاظ السعودية مقطع فيديو وثق لحظة ممارسة ثلة من الشباب للتفحيط بسياراتهم.

المصدر: RT + "المرور السعودي"