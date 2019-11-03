مصر.. فيديو لشابين يسيران على سطح قطار منطلق بسرعة عالية
Reuters
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق سير شابين في إحدى محطات القطار في مصر فوق قطار متحرك، حيث يقومان بحركات بهلوانية بشكل خطير.
وتعلق الشابان خلال الحادثة بجسر للمشاة، وذكر شهود أن الشابان قفزا من سطح القطار وهو يسير بسرعة عالية.
وقام وزير النقل المصري، كامل الوزير، بنشر الفيديو على صفحته في "فيسبوك".
تأتي هذه الحادثة بعد مقتل راكب أجبره رئيس قطار في الإسكندرية على النزول رفقة صديقه من القطار المتجه إلى الأقصر وهو يسير بسرعة عالية، كونهما لا يملكان ثمن التذكرة، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + "فيسبوك"
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