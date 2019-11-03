إيران توقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية فيه

قررت السلطات الإيرانية وقف إيفاد الزوار إلى العراق نظرا للأوضاع الأمنية التي يعيشها حاليا، على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، عن مصدر في بعثة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن "الأمن غير متوفر في الوقت الراهن لحضور الزوار الإيرانيين" إلى العراق.

وذكر المصدر، حسب التلفزيون، أن "منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن "القوات العراقية هي التي وفرت الأمن لزوار الأربعين"، مشيرا إلى أنه "لم يكن لإيران دور في ذلك".

وأشار فضلي إلى أن الجانبين "تجاوزا 3 حوادث كبرى وقعت منذ بداية العام الجاري"، وتم القيام بذلك "عبر التنسيق والتضامن والتلاحم المتميز".

وتستمر في العراق منذ أوائل أكتوبر مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات، رافقتها أعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: وكالات إيرانية