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السعودية تؤكد مقتل 4 من عسكرييها عند حدود اليمن

أخبار العالم العربي

السعودية تؤكد مقتل 4 من عسكرييها عند حدود اليمن
Reuters
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نعت المملكة السعودية رسميا، أمس السبت، أربعة من عسكرييها قتلوا عند الحدود مع اليمن.

وقدم أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزيز، تعازيه إلى ذوي الجندي أول سلطان بن يحي محمد الودعاني والجندي أول عبد الرحمن بن يحي محمد الخبراني، وهما من منسوبي حرس الحدود، مؤكدا أنهما "استشهدا دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقبل ساعات من ذلك، نعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، الرقيب أول جبران بن حسين يحي المالكي ووكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من القوات البرية، اللذين قتلا في المنطقة نفسها.

ولم تكشف وكالة الأنباء السعودية عن ملابسات مقتل هؤلاء العسكريين.

المصدر: واس

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