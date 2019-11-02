أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيها للحكومة بتحديث منظومة السكك الحديد بشكل شامل، إثر حادثة مقتل راكب نتيجه إجباره على القفز من قطار كان يستقله بسبب عدم امتلاكه ثمن تذكرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والنقل.

في غضون ذلك، بحث السيسي مع رئيس مجلس إدارة "شركة PRL" الأمريكية للسكك الحديد توريد جرارات جديدة وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة.

المصدر: الرئاسة المصرية