تفقد وفد مصري أعمال سد ومحطة "يوليوس نيريري" الإنشائية لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والذي تنفذه شركتا "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتيان، بكلفة 2.9 مليار دولار.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير، الذي ترأس الوفد في زيارة تنزانيا، إن "القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا ومتابعة دورية للمشروع المخطط الانتهاء منه في يونيو 2022".

وأشار اللواء نصار إلى أن "المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن تنزانيا".

ويبلغ طول السد 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية نحو 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواطا، حيث يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي.

المصدر: اليوم السابع