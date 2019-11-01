روسيا: اتفاق بوتين وأردوغان أوقف تقدم الجيش التركي في سوريا وإراقة واسعة للدماء

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "أوقفت تقدم ركيا في سوريا وإراقة واسعة للدماء".

وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا-24" تم بثه مساء الجمعة: "لا شك في أننا تمكنا، بواسطة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي (خلال لقاء بوتين وأردوغان يوم 22 أكتوبر)، من وقف إراقة واسعة للدماء ووضعنا قضية المواجهة بين الأكراد والأتراك في إطار إجراءات تعزيز الثقة".

وأوضح لافروف أن مذكرة التفاهم بين الطرفين أدت إلى إنشاء منطقتين كبيرتين غربي وشرقي الأراضي التي دخلت إليها القوات التركية بعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة، نتيجة إطلاق عملية "نبع السلام".

وتابع: "تم وقف التقدم اللاحق (للجيش التركي) نتيجة الاتفاقات التي توصل إليها بوتين وأردوغان. فيما تم تطبيق نظام سحب التشكيلات المسلحة الكردية بأسلحتها من باقي أجزاء الحدود السورية التركية".

ولفت لافروف إلى أن "معظم هذه الأراضي دخلت إليها قوات حرس الحدود السورية ووحدات الشرطة العسكرية الروسية".

المصدر: وكالات