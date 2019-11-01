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الدفاع الروسية: الدورية العسكرية الثانية مع تركيا قرب القامشلي السورية قد تنفذ بعد أسبوعين

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: الدورية العسكرية الثانية مع تركيا قرب القامشلي السورية قد تنفذ بعد أسبوعين
Reuters KEMAL ASLAN
عربات مشاركة في أول دورية روسية تركية مشتركة شمال شرق سوريا
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية المشتركة الأولى بين روسيا وتركيا في منطقة مدينة القامشلي شمال شرق سوريا جرت بطريقة نظامية، مشيرة إلى أن الدورية الثانية قد تنفذ بعد أسبوعين.

وقال الضابط في الشرطة العسكرية الروسية، ألكسندر بيسكلوبوف، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الجمعة: "الدورية جرت بطريقة نظامية، دون وجود أي ملاحظات، دون فشل أي من المعدات أو الأفراد، وتم إنجاز المهمة".

وأشار إلى أن "المسار المقبل في أي حال من الأحوال يجب أن يكون أفضل من السابق"، مبينا أن الطرفين اتفقا على تنفيذ الدورية الثانية في هذه الأراضي "بعد أسبوعين على الأقل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا وتركيا عن استكمال ناجح لأول دورية مشتركة بين الطرفين، شاركت فيها وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركية في شمال شرق سوريا قرب منطقة عملية "نبع السلام" للجيش التركي.

وانطلقت الدورية الساعة 12:00 من ظهر اليوم في معبر الدرباسية بمحافظة الحسكة، وقطعت مسارا طوله 110 كيلومترات لتعود إلى مكان الانطلاق، واستمرت 4 ساعات.

المصدر: وكالات

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