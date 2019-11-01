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ماكرون يخاطب الجزائريين في ذكرى اندلاع ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي

أخبار العالم العربي

ماكرون يخاطب الجزائريين في ذكرى اندلاع ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي
Reuters ZB/ems
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، خاطب فيها الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وكتب ماكرون في تغريدته: "بمناسبة العيد الوطني الجزائري، أوجه خالص تحياتي للشعب الجزائري وأشيد بروح المسؤولية التي يتمتع بها في هذه المرحلة المهمة جدا من تاريخه".

وأضاف: "أتمنى أن يتمكن أصدقاؤنا الجزائريون من تجاوز التحديات المستقبلية عبر الحوار وبكل حرية".

وتأتي رسالة ماكرون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم.

المصدر: "تويتر"

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