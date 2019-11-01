ماكرون يخاطب الجزائريين في ذكرى اندلاع ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، خاطب فيها الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وكتب ماكرون في تغريدته: "بمناسبة العيد الوطني الجزائري، أوجه خالص تحياتي للشعب الجزائري وأشيد بروح المسؤولية التي يتمتع بها في هذه المرحلة المهمة جدا من تاريخه".

Pour la fête nationale algérienne, j’adresse mes vœux les plus sincères au peuple algérien et rends hommage à son esprit de responsabilité en cette période cruciale pour son avenir. Je souhaite que nos amis algériens relèvent par le dialogue, en toute liberté, les défis futurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 ноября 2019 г.

وأضاف: "أتمنى أن يتمكن أصدقاؤنا الجزائريون من تجاوز التحديات المستقبلية عبر الحوار وبكل حرية".

وتأتي رسالة ماكرون في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية مستمرة منذ 22 فبراير المنصرم.

المصدر: "تويتر"