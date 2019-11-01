أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تطالب السلطات الأمريكية بتوقيع مذكرة تفاهم، في إطار مساعيها لاستعادة قطع أثرية يهودية قيمة أخرجت من البلاد.

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وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الخميس، إلى أن اليمن قبل 100 عام، كان يستضيف إحدى أكبر الجاليات اليهودية على مستوى العالم، لكن الحروب وموجات العنف والاضطرابات الاجتماعية أجبرت معظم هؤلاء في العقود اللاحقة على الفرار من البلاد، وتوجه كثيرون منهم إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل وحملوا معهم قطعا أثرية يهودية.

وأكدت أن مذكرة التفاهم التي تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الآن إلى إبرامها مع الخارجية الأمريكية، ستنص على تبعية هذه القطع النادرة والقيمة للدولة اليمنية، مع تجريم كل من يحاول إخراجها من البلاد.

وذكرت القناة أنه بين هذه القطع الأثرية نسخة عريقة للتوراة، أخرجتها من اليمن عائلة يهودية كانت تملكها على مدى ثلاثة قرون على الأقل.

وأفادت القناة بأن جماعات يهودية مختلفة دعت الحكومة الأمريكية إلى عدم تلبية طلب الحكومة اليمنية، وقد تبت وزارة خارجية الولايات المتحدة بقرارها في هذا الشأن حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: فوكس نيوز