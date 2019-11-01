أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1"، لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأوضح مجلس الوزراء أن القمر سيساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وقد تم تصنيعه من خلال تحالف شركتي " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس"، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

ويعد "طيبة-1" القمر الصناعي الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة، والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وإفريقيا.

المصدر: RT