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مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي لـ"أغراض سرية"

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي لـ
القمر الصناعي المصري يسار الصورة
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قال موقع spaceflightnow المتخصص في أخبار الفضاء، إن فرنسا تستعد لإطلاق قمر صناعي لأغراض سرية طلبت مصر إنتاجه عام 2016، وأطلق عليه "طيبة-1".

مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي لـالقمر الصناعي المصري طيبة-1

ونشر الموقع مجموعة من الصور تظهر تحميل القمر TIBA 1 المصري والقمر العلمي CHEOPS التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على متن طائرة شحن من طراز Antonov An-124 في مطار تولوز بلانياك في فرنسا.

وتم شحن القمرين الصناعيين، أمس الأربعاء، لبدء الاستعدادات النهائية لإطلاقهما في غويانا الفرنسية.

ومن المقرر أن يطلق القمر الصناعي المصري يوم 22 نوفمبر، حيث طلبت مصر إنتاجه عام 2016 كجزء من شراء معدات عسكرية فرنسية مقابل نحو مليار دولار بحسب وسائل إعلام.

المصدر: RT

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