رويترز: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب حدود السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الجمعة إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع من نوع (سكان إيغل) قبالة عسير عند منطقة الحدود اليمنية-السعودية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة استطلاع أمريكية الصنع عند خطوط التماس قبالة عسير جنوب السعودية، وكانت تقوم بأعمال تجسسية.

بفضل الله تعالى القوات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة امريكية الصنع نوع (سكان إيغل ) التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها باعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود مع العدو السعودي . — العميد يحيى سريع (@army21ye) 1 ноября 2019 г.

وتبلغ قيمة الطائرة (سكان ايغل)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

المصدر: المسيرة