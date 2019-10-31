إسرائيل تستهدف موقعين لـ "حماس" بالمدفعية والطائرات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعين عسكريين لحركة "حماس" شمال غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس: "قبل قليل، قامت دبابة وطائرات تابعة لجيش الدفاع بالإغارة على موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية شمال قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أن ذلك جرى "ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية قبل قليل من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه شغل نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي لاعتراضه.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصاروخ لم يتم اعتراضه وسقط على أراض داخل إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات