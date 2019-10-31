أفاد مراسل RT في مصر، بأن رئيس مباحث مركز قوص بقنا لقي مصرعه، وأصيب 2 من أمناء الشرطة، اليوم الخميس، خلال حملة أمنية بجنوب المحافظة، استهدفت عددا من الخارجين على القانون.

وأفادت مراسلنا بأن اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بوفاة الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، خلال قيادته حملة أمنية بجنوب المحافظة، على عدد من الخارجين على القانون، بينما أصيب أمينا شرطة بطلقات نارية.

وأمر مدير الأمن بسرعة ضبط الجناه والسلاح المستخدم لتقديمهم للعدالة.

ناصر حاتم

المصدر: RT