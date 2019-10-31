بشار الأسد: دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال مقابلة مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية" اليوم الخميس، إن دمشق لا يمكن أن تراهن على أي رئيس أمريكي.

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وصرح بشار الأسد ردا على سؤال جاء فيه أن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يرفض المنطقة العازلة، واليوم نشهد ربما إجراءات، هل هذا يعني أن أوباما أفضل من ترامب؟": "بالنسبة لترامب فقد تسألني سؤالا وأعطيك جوابا قد يبدو غريبا، أقول لك هو أفضل رئيس أمريكي".

وتابع قائلا: "لماذا؟ ليس لأن سياساته جيدة، ولكن لأنه الرئيس الأكثر شفافية.. كل الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم، ويأخذون جائزة نوبل، ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، وعن القيم الأمريكية الراقية والفريدة، والقيم الغربية بشكل عام ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبرون عن مصالح اللوبيات الأمريكية وهي الشركات الكبرى، السلاح والنفط وغيرها".

وأضاف أن "ترامب يتحدث بكل شفافية.. يقول نحن نريد النفط.. هذه حقيقة السياسة الأمريكية على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية.. نحن نريد أن نتخلص من فلان.. نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل مال.. هذه هي حقيقة السياسة الأمريكية.. ماذا نريد أفضل من خصم شفاف؟ فلذلك لا، الفرق شكلي، الحقيقة واحدة".

المصدر: RT + "سانا"