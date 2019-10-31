 
مباشر

هزات أرضية تضرب مصر ومنطقة الخليج

أخبار العالم العربي

هزات أرضية تضرب مصر ومنطقة الخليج
Globallookpress Ivan Damanik
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn4u

أعلنت هيئات مختصة برصد الزلازل في مصر وبعض الدول في منطقة الخليج عن رصدها هزات أرضية بقوى متفاوتة ضربت المنطقة، اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الشبكة القومية للزلازل، أحمد بدوي، قوله إن أجهزة الشبكة سجلت حدوث زلزال بقوة 3.4 ريختر، بالصحراء الغربية وبعمق 7 كيلومترات، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا اليوم الخميس.

وأضاف أحمد بدوي أن الزلزال حدث بمنخفض القطارة، على بعد 120 كلم غرب الفيوم، موضحا أنه لم يشعر به أحد، نظرا لأن قوته ضعيفة.

من جانبه، أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عبر حسابه على "تويتر"، بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت هزة بقوة 4.6 درجة ريختر في الخليج العربي، الساعة 19:44 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأضاف المركز أن الهزة شعر بها بعض السكان.

من جهته، أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، عن رصد زلزال بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر في منطقة الخليج.

‫وأضاف أن عمق الزلزال يبلغ 20 كلم، ويبعد عن ولاية خصب في عمان نحو 148 كلم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى بالمظاهرات في انتظار حل سياسي