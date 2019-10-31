الداخلية السعودية: دخول 28190 سائحا خلال 33 يوما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عدد القادمين إلى المملكة بالتأشيرة السياحية الإلكترونية بين 8 سبتمبر 2019 و31 أكتوبر، بلغ 28190 سائحا.

استقبلت إدارات #الجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية "الجوية والبرية والبحرية" 28,190 سائحاً وسائحة قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهرhttps://t.co/eQc7Fs1i09#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/aAjvBnR76h — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) 31 октября 2019 г.

وأشارت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان، إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال منصة إلكترونية، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت بأن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة.

#أخبار_السعودية | المديرية العامة للجوازات: أكثر من 28 ألف سائحاً قدموا بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ. pic.twitter.com/ZtveYXDaDt — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 31 октября 2019 г.

وأقرت المملكة نظام منح تأشيرات سياحية في نهاية سبتمبر الماضي، حيث يمنح مواطنو 49 دولة تأشيرات عند وصولهم للمطارات والمنافذ المعتمدة.

وتبلغ قيمة رسوم إصدار التأشيرة السياحية 440 ريالا (300 ريال للتأشيرة + 140 ريالا قيمة التأمين الطبي)، ويمكن لمواطني الدول الأخرى الحصول على التأشيرات السياحية من خلال سفارات المملكة وقنصلياتها في بلادهم، خلال مدة لا تتجاوز يومين.

يذكر أن أهم ميزات التأشيرة السياحية السعودية، الاستفادة منها لأداء العمرة دون حاجة لمرافق للنساء، واستغناء حاملها عن الكفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناء على أساس الدين أو المعتقد.

المصدر: RT + وكالات