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البرلمان العربي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن "سد النهضة"

أخبار العالم العربي

البرلمان العربي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن
Reuters
سد النهضة
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طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.

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وأكد السلمي، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مشيرا إلى عرض مشروع قرار بهذا الشأن على جلسة البرلمان.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة من أجل عقد لقاء في 6 نوفمبر القادم، بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية للتباحث في كسر جمود المفاوضات حول سد النهضة.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر بعد خروجه من إثيوبيا.

المصدر: وكالات

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