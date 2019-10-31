عكاش: مناقشات اللجنة الدستورية السورية تجري بصعوبة

ذكر عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، صفوان عكاش، أن الاجتماعات المنعقدة في جنيف لمناقشة إعداد دستور جديد لسوريا تجري بصعوبة.

وقال عكاش، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تعليقا على سير اجتماعات اللجنة الدستورية: "تجري مناقشات صعبة بين الجميع، المعارضة مع الوفد الحكومي والمجتمع المدني مع المعارضة".

بدورها، أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بتعليق اجتماع الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمدة ساعة بقرار من رئيس الجلسة، أحمد الكزبري، بعد "إصدار مشاركين من الطرف الآخر"، في إشارة إلى المعارضة، "أصواتا شاذة أثناء ترحم أحد أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة السورية في كلمته على أرواح شهداء الجيش العربي السوري".

وتعقد اللجنة الدستورية السورية الخميس اجتماعها الثاني في قصر الأمم بجنيف بعد انطلاق أعمالها أمس الأربعاء، التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ومن المتوقع أن يقوم المشاركون الـ150 بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة المشكلة من 45 شخصا.

وتم تعيين اللجنة المصغرة من أعضاء اللجنة الرئيسية، وتشمل 15 شخصا من كل وفد، ومن الممكن أن تعقد اللجنة الكبيرة لقاءاتها في آن واحد مع عمل اللجنة المصغرة، أو من حين لآخر، مع تقدم اللجنة المصغرة لمناقشة اقتراحاتها والموافقة عليها.

المصدر: وكالات