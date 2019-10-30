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بوتين: عمل اللجنة الدستورية السورية سيسهل التسوية السياسية للأزمة السورية

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بوتين: عمل اللجنة الدستورية السورية سيسهل التسوية السياسية للأزمة السورية
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عمل اللجنة الدستورية السورية التي قامت روسيا مع شركائها تركيا وإيران بالكثير لتكوينها، سيسهل التسوية السياسية للأزمة السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إنه يأمل في أن تتمكن اللجنة الدستورية في جنيف، من مناقشة الإصلاح الدستوري السوري دون تدخل خارجي.

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وتابع بوتين: "كما تعلمون، قبل بضع ساعات في جنيف، بدأت الجلسة الأولى لهذه اللجنة. في إطار اللجنة يمكن للحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني السوري العمل سويا بشكل مباشر، دون تدخل خارجي، على الإصلاح الدستوري، ومهام بناء الدولة والتنمية المستقرة في البلاد".

وبدأت اللجنة الدستورية السورية أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء بكامل أعضائها الـ150 ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

المصدر: تاس

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