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أمير قطر يتخذ خطوة نحو تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بعد إرجائها لـ 15 عاما

أخبار العالم العربي

أمير قطر يتخذ خطوة نحو تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بعد إرجائها لـ 15 عاما
Reuters
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اتخذ أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خطوة نحو تنظيم انتخابات مجلس الشورى، بعد إرجائها مرارا على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أمس الأربعاء، بأن الأمير تميم أصدر أمرا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

وتم إقرار هذه الانتخابات بموجب الدستور القطري عام 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكنها أرجئت مرارا منذ ذلك الحين.

وتقضي الخطط التي تم إحياؤها بموجب الأمر الأميري الأخير بانتخاب 30 عضوا في أعلى هيئة استشارية حكومية بقطر، فيما من المقرر أن يعين الأمير 15 عضوا آخرين، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية فعلية، وضمن صلاحياته إبداء رأيه فقط بشأن التشريعات المطروحة، فيما تعود كلمة الفصل في المسائل التشريعية إلى أمير الدولة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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