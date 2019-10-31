اتخذ أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خطوة نحو تنظيم انتخابات مجلس الشورى، بعد إرجائها مرارا على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أمس الأربعاء، بأن الأمير تميم أصدر أمرا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبعضوية عدد من الوزراء والمختصين.





سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.#قناpic.twitter.com/HqCMZIkkgt — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 30, 2019

وتم إقرار هذه الانتخابات بموجب الدستور القطري عام 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكنها أرجئت مرارا منذ ذلك الحين.

وتقضي الخطط التي تم إحياؤها بموجب الأمر الأميري الأخير بانتخاب 30 عضوا في أعلى هيئة استشارية حكومية بقطر، فيما من المقرر أن يعين الأمير 15 عضوا آخرين، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية فعلية، وضمن صلاحياته إبداء رأيه فقط بشأن التشريعات المطروحة، فيما تعود كلمة الفصل في المسائل التشريعية إلى أمير الدولة.

المصدر: RT + بلومبرغ