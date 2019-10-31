روسيا تحذر مواطنيها في الخارج من مظاهرات مرتقبة في 3 دول بينها دولة عربية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حذرت فيه المواطنين الروس من التواجد في الأماكن التي يتوقع أن تشهد مظاهرات شعبية في كل من الجزائر وإندونيسيا وكولومبيا.

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وجاء في بيان للوزارة نشر على "تويتر" أنه "من المتوقع أن تشهد كبرى مدن الجزائر مظاهرات لقوى المعارضة في 1 نوفمبر، ومن المرتقب أن يتجمهر متظاهرو العاصمة الجزائرية في ساحة البريد المركزي، وساحة الشهداء، وشارع ديدوش مراد".

في المقابل، لفت البيان إلى أن تظاهرات متوقعة ستجري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الخميس، قرب مبنى وزارة العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.

ووفقا للبيان، يتوقع أيضا أن تجري في أهم المدن الكولومبية احتجاجات تنظمها منظمات داعمة للسكان الأصليين، حيث ستشهد هذه المناطق تشديدا للإجراءات الأمنية، ما سيعيق حركة السير.

المصدر: "نوفوستي"