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روسيا تحذر مواطنيها في الخارج من مظاهرات مرتقبة في 3 دول بينها دولة عربية

أخبار العالم العربي

روسيا تحذر مواطنيها في الخارج من مظاهرات مرتقبة في 3 دول بينها دولة عربية
Reuters CK/MAR
احتجاجات من الجزائر
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أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حذرت فيه المواطنين الروس من التواجد في الأماكن التي يتوقع أن تشهد مظاهرات شعبية في كل من الجزائر وإندونيسيا وكولومبيا.

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وجاء في بيان للوزارة نشر على "تويتر" أنه "من المتوقع أن تشهد كبرى مدن الجزائر مظاهرات لقوى المعارضة في 1 نوفمبر، ومن المرتقب أن يتجمهر متظاهرو العاصمة الجزائرية في ساحة البريد المركزي، وساحة الشهداء، وشارع ديدوش مراد".

في المقابل، لفت البيان إلى أن تظاهرات متوقعة ستجري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الخميس، قرب مبنى وزارة العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.

ووفقا للبيان، يتوقع أيضا أن تجري في أهم المدن الكولومبية احتجاجات تنظمها منظمات داعمة للسكان الأصليين، حيث ستشهد هذه المناطق تشديدا للإجراءات الأمنية، ما سيعيق حركة السير.

المصدر: "نوفوستي"

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