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بري يخشى على لبنان من الضغوط الدولية

أخبار العالم العربي

بري يخشى على لبنان من الضغوط الدولية
Reuters
نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني
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دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إلى الاستعجال في تأليف الحكومة، معربا عن خشيته من الضغوط الدولية على لبنان.

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وقال بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، إن "لبنان لا يحتمل المزيد من المتاعب اقتصاديا وماليا"، مشددا على أن "الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود المرحلة الراهنة".

وطالب بري "بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفتح الطرقات"، محذرا "من فقدان الأمل بالأمن في لبنان"، ومبديا "خشيته من الضغوط الدولية على لبنان انطلاقا من اليوم".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن اليوم قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب منه المضي في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ومن المرتقب أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وبعد التكليف، تأتي مرحلة التأليف، التي يضطلع فيها رئيس الحكومة المكلف بمحادثات مع الجهات السياسية من أجل إنجاز تشكيلة حكومية تحظى بموافقة غالبية الأفرقاء السياسيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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