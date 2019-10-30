رسالة خطية من أمير الكويت إلى أمير قطر

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت "العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين".

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ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مبعوث أمير الكويت، بتسليم رسالة خطية من أمير البلاد، إلى الشيخ تميم بن حمد تضمنت "العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ووصل وزير الخارجية الكويتي صباح اليوم إلى دولة قطر، وكان في استقباله نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي.

وكان أمير الكويت، اعتبر في وقت سابق أن استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.

المصدر: "كونا"