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تركيا: توصلنا لاتفاق شبه تام في مباحثات الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا: توصلنا لاتفاق شبه تام في مباحثات الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا
aa.com.tr
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن انتهاء المحادثات بين وفدي تركيا وروسيا حول تنظيم الدوريات المشتركة في سوريا، وذكر أن الجانبين توصلا إلى اتفاق شبه كامل بهذا الصدد.

وقال أكار، في تصريح مقتضب أدلى به الأربعاء: "انتهت المحادثات على مستوى الوفدين مع روسيا منذ وقت قليل، وتم التوصل إلى اتفاق شبه تام. جهودنا متواصلة بطريقة بناءة ومتبادلة المنفعة".

وصرح أكار مساء الثلاثاء تعليقا على سير المحادثات بين الوفدين التركي والروسي في أنقرة، بأن البلدين سيطلقان قريبا دوريات مشتركة شمال شرق سوريا بموجب مذكرة التفاهم التي أقرها رئيسا البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي مؤخرا.

المصدر: الأناضول + وكالات       

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