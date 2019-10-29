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مصر.. حبس المتهم في حادث "قطار الإسكندرية"

أخبار العالم العربي

مصر.. حبس المتهم في حادث
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
القطارات في مصر
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أصدرت النيابة العامة لمركز طنطا في مصر، أمرا بحبس "محصل التذاكر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية قطار الإسكندرية، على خلفية اتهامه بإكراه شابين على القفز أثناء سير القطار.

وأشار مصدر قضائي مطلع، إلى أن المستشار محمد الفقي، أمر بعرض المتهم على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة "القتل بالترويع"، وذلك لقيامه بفتح باب القطار وإجبار الشابين على القفز من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة مركز طنطا، لعدم قدرتهما على سداد التذاكر وخشية من قيام مشرفي القطار بتسليمهما إلى الشرطة.

وتسبب الحادث في مصرع أحد الشابين أسفل عجلات القطار، وإصابة زميله بكدمات.

مصر.. حبس المتهم في حادث
مصر.. حبس المتهم في حادث
نص بيان النيابة العامة المصرية
مصر.. حبس المتهم في حادث
نص بيان النيابة العامة المصرية

حاتم ناصر 

المصدر: RT

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