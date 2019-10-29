 إسرائيل ترفض التماس هبة اللبدي رغم تدهورها الصحي

أعلن قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن إسرائيل رفضت اليوم الالتماس المقدم باسم الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام في مستشفى "بني تسيون" في حيفا.

وأكد أبو بكر، أن جهودا حثيثة تبذل من أكثر من جهة بهدف إطلاق سراح اللبدي، وأتمام سفرها إلى عمان.

وأضاف، أن الوضع الصحي لها حرج للغاية، بسبب استمرار إضرابها عن الطعام لأكثر من شهر على التوالي.

الأسيرة الفلسطينية-الأردنية المضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر #هبة_اللبدي تُنقل إلى المستشفى للمرة الثالثة، وسط قلق بالغ على حياتها#ثائرون_فلسطينيونpic.twitter.com/TAZC7hCbMF — Ⓜ️aaK🇵🇸✌ (@Mohammed__aak) 28 октября 2019 г.

من جانبه، قال محاميها إنها تعاني من نقصان متزايد في الوزن، فيما حذر الأطباء من إصابتها بمشاكل في القلب.

وقبعت اللبدي قبل ذلك في معتقل "الجلمة" بزنزانة ضيقة ومعتمة وعديمة التهوية والإضاءة ومليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، ورفضت إدارة السجن خلال ذلك، إعطاءها أي احتياجات شخصية.

محامي الأسير #هبة_اللبدي : هبة تعاني من صعوبة شديدة في بلع الماء ومصابة بالتهاب شديد بالحلق وجفاف ولديها نقصان متزايد في الوزن ويحذر الأطباء من إصابتها بمشاكل في القلب حيث لا تزال في مستشفى "بني تسيون" ولم يصدر قرار بشأن الاستئناف المقد ضد اعتقالها الإداري. pic.twitter.com/B29e1kct6o — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) 29 октября 2019 г.

وتحمل اللبدي الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية، وتم اعتقالها على جسر اللنبي، أثناء توجهها إلى زيارة عائلتها في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وحولت إلى التحقيق في معتقل "بيتح تكفا"، واستمر التحقيق معها لمدة شهر تقريبا، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى إثر ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام في 24 سبتمبر.

المصدر: وكالات