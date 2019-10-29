أفادت مراسلتنا نقلا عن مصدر عسكري باحتدام الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المدعومة من تركيا في ريف رأس العين شمال البلاد، باتجاه بلدة أبو راسين على محور يمتد إلى كيلومترين.

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وذكرت مراسلتنا أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تسعى للسيطرة على بلدة أبو راسين وطوق من القرى المجاورة في ريف رأس العين لقطع طريق وصول الجيش السوري إلى الحدود بعد أن كانت القوات السورية قد انتشرت فيها مؤخرا وفق الاتفاق الروسي التركي.

وأضافت أن الاشتباكات التي بدأت بمناوشات بين الطرفين وقصف مدفعي تطورت إلى مواجهة مباشرة زادت وتيرتها في اليومين الماضيين وأدت لسقوط 3 قتلى على الأقل في صفوف الجيش السوري وعدد من الجرحى.

المصدر: RT