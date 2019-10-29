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رئيس الأركان الأمريكي لا يؤكد بكاء البغدادي

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الأمريكي لا يؤكد بكاء البغدادي
Reuters
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لم يؤكد رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلاي، المعلومات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي وهو "يبكي".

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وقال ميلاي في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ، إنه لا يملك معلومات حول مقتل البغدادي وهو يبكي، مشيرا إلى أن ترامب تواصل مع الجنود في الوحدة التي كانت تنفذ العملية وربما أبلغوه بذلك.

ولم يكشف ميلاي أو إسبر، عن تفاصيل العملية لكن ميلاي أكد أن واشنطن تمتلك صورا ومقاطع فيديو توثق العملية لكنها غير مستعدة لنشرها في الوقت الراهن، لافتا إلى أنها قد تفعل ذلك مستقبلا.

وعند سؤال الصحفيين لهما عن الهدف من حماية حقول النفط في سوريا، أكد المسؤولان الأمريكيان أن أحد الأهداف يكمن في منع "داعش" من الوصول إلى هذه الحقول وإعادة تشكيل كيانه بالإضافة إلى حرمان "روسيا والحكومة السورية" من الاستفادة من حقول النفط.

وأكد وزير الدفاع إسبر، أن أحد أهداف حماية الحقول أيضا هو توفير موارد لقوات سوريا الديمقراطية، من أجل تمكينها من الحفاظ على سلاحها.

المصدر: arabic.cnn

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