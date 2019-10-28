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ترامب يتحدث عن نشر فيديو للغارة التي قتل فيها البغدادي

أخبار العالم العربي

ترامب يتحدث عن نشر فيديو للغارة التي قتل فيها البغدادي
AP Andrew Harnik
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية نشر مقاطع فيديو للغارة التي شنتها قوات أمريكية خاصة، لقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب خلال كلمة في قاعدة أندروز بواشنطن قبيل توجهه إلى شيكاغو حيث سيلقي خطابا أمام مؤتمر للشرطة: "نحن نفكر في ذلك. السؤال كان: هل أنا أفكر في نشر لقطات عن الغارة؟ وهل سنختار أجزاء معينة (من فيديو العملية) ونفرج عنه، (الإجابة:) نعم".

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وأضاف: "كانت لدينا عطلة نهاية أسبوع رائعة لبلدنا. لقد قبضنا على رجل كان يجب أن يقبض عليه منذ وقت طويل. لسوء الحظ، لم يكن كذلك.. لقد ألحق (بنا البغدادي) أضرارا جسيمة".

المصدر: abcnews

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