لافرنتييف: حقول النفط شرقي الفرات يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة السورية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن حقول النفط شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

وقال لافرنتييف للصحفيين، اليوم الاثنين: "بلا شك يجب أن تكون (هذه الحقول) تحت سيطرة الحكومة السورية. ونحن نعتقد أنه الحل الوحيد".

وأعرب لافرنتييف عن أمله بأن تنسحب "وحدات حماية الشعب الكردية" من المناطق الحدودية بشمال سوريا في الموعد المتفق عليه.

إقرأ المزيد

وقال بهذا الشأن: "نأمل في ذلك وسنرى. ولن أقول إن الضمانات ليست موجودة. وقد تم الاتفاق بين رئيسينا، وهذا يعني أنهما قدما ضمانات ما. ودعنا ننتظر".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.

المصدر: نوفوستي