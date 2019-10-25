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مارك إسبر: سنتخذ إجراءات لتعزيز تواجدنا في دير الزور ويشمل ذلك "آليات عسكرية"

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مارك إسبر: سنتخذ إجراءات لتعزيز تواجدنا في دير الزور ويشمل ذلك
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة إن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز تواجدها في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وأن هذا التعزيز سيشمل نشر "قوات مؤللة".

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وأكد أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، هو منع مقاتلي تنظيم "داعش" من الوصول إلى حقول النفط.

وأضاف إسبر أن نظيره التركي، خلوصي أكار، أخبره بأن تركيا تمكنت من القبض على بعض سجناء تنظيم "داعش" الذين فروا خلال عملية "نبع السلام".

وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو في بروكسل.

المصدر: "رويترز"

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