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الدفاع التركية: عسكريون روس وأتراك ناقشوا في أنقرة الخطط المشتركة حول سوريا

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الدفاع التركية: عسكريون روس وأتراك ناقشوا في أنقرة الخطط المشتركة حول سوريا
RT
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن عسكريين روس وأتراكا ناقشوا في أنقرة خططا مشتركة بشأن سوريا، في إطار الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي.

وجاء في بيان: "أول يوم من المفاوضات مع الوفد العسكري الروسي الذي وصل إلى أنقرة كان لوضع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في 22 أكتوبر 2019 في سوتشي".

وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن المحادثات مع الوفد العسكري الروسي ستستمر أيضا يوم غد الثلاثاء.

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وتبنى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر مذكرة حول الإجراءات المشتركة لتسوية الوضع في شمال شرقي سوريا، تنص على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم من منطقة العملية التركية، والتي عمقها 30 كيلومترا في غضون 150 ساعة اعتبارا من الساعة 12:00 من يوم 23 أكتوبر، مع إطلاق القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أراض عمقها 10 كيلومترات غربي وشرقي المنطقة.

المصدر: تاس

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