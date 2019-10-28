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لافروف يشارك في اجتماع وزاري حول سوريا بصيغة أستانا في جنيف

أخبار العالم العربي

لافروف يشارك في اجتماع وزاري حول سوريا بصيغة أستانا في جنيف
Sputnik RAMIL SITDIKOV
وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع وزاري حول سوريا للدول الضامنة لعملية أستانا بجنيف يوم 29 أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر في الخارجية الروسية، إن "لافروف سيزور يوم 29 أكتوبر جنيف، حيث سيشارك في اجتماع وزاري بصيغة أستانا، وسيجري محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، سوية مع وزيري خارجية إيران وتركيا".

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وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي عشية الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المزمع عقده يوم 30 أكتوبر الجاري.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية تم تشكيلها تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في سوتشي في يناير عام 2018. وتضم اللجنة 150 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

المصدر: وكالات

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