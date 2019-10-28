حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بهدف منع استغلال قرار حظر التجوال لقمع التظاهرات.

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وقال المرصد في بيان صحفي: "نتخوف من أن يكون قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة اليوم، بداية لقمع التظاهرات في ساحة التحرير.. هذا مؤشر خطر بالنسبة لنا من أن احتمالية وجود قرار لدى السطات بقمع التظاهرات".

وأضاف، أن "الإجراءات الحكومية بدأت تتخذ مسارا يتجاوز مرحلة العنف، ولا يمكن وصف ما تقوم به السلطات الأمنية ضد المحتجين إلا بالقمع الممنهج لإنهاء الحراك الاحتجاجي، وبدأت المؤشرات حول ذلك تزداد في كل ساعة".

وأشار المرصد، إلى أن "عبد المهدي يتحمل مسؤولية سلامة المتظاهرين في ساحة التحرير، وواجبه توفير الحماية اللازمة لهم"، داعيا "إلى ضرورة الابتعاد عن أساليب العنف والترهيب التي تستخدم ضد المتظاهرين".

وحذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، "الحكومة من اللجوء إلى عمليات لقمع الاحتجاجات وعدم التجاوز على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثين".

المصدر: RT