أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الاثنين، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت وزارة التجارة في بيان "إن القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال".

وأكدت الوزراة أن الاستيراد يتم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

جدير بالذكر أن الصحف المحلية في الكويت نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقا أمنيا.

المصدر: رويترز