الكرملين: إذا كان البغدادي قتل بالفعل يمكن الحديث عن إسهام جدي لترامب في محاربة الإرهاب

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه إذا كان زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد قتل فعلا بغارة أمريكية، فإنه يمكن الحديث حينها عن إسهام جدي لترامب في محاربة الإرهاب.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "الخبر بحد ذاته لا يمكن أن يثير ردود فعل سلبية من الجانب الروسي، قواتنا شهدت تحليق الطائرات الأمريكية في المنطقة، وطائرات بدون طيار... وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة حول القضاء على البغدادي، فمن الممكن الحديث عن مساهمة جادة لرئيس الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

تصريحات الكرملين تأتي تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية لقوات خاصة أمريكية ليلة الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان ترامب أعلن أمس أن واشنطن أبلغت روسيا بالعملية مسبقا، لكن دون توضيح هدفها، قائلا إن الكشف عن التفاصيل، كان سيعرض حياة العسكريين الأمريكيين للخطر.

المصدر: نوفستي