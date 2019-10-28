فيديو حرج للمقاتلة الكردية المأسورة على أيدي مسلحين موالين لأنقرة

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديدا، للحظة وقوع المقاتلة الكردية أسيرة بيد "الفصائل السورية المسلحة" المدعومة من تركيا في خضم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

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ويظهر في الفيديو زهاء 50 فردا متجمعين حول المقاتلة الكردية جيجك كوباني، فيما يصيح أحدهم أنها جريحة، ويحاول آخرون إهانتها، وسط شتائم وكلمات مسيئة، ونعتذر عن عدم عرض الفيديو لما يحتويه من إساءات.

وأطلقت تركيا شمال شرقي سوريا في الـ9 من الشهر الجاري بمشاركة ما يسمى فصائل "الجيش الوطني" السورية المعارضة عملية " نبع السلام" "لتطهير حدودها من المقاتلين الأكراد التابعين لمنظمات إرهابية".

المصدر: مواقع عربية