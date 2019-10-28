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مراسلنا: بدء الاعتصامات الطلابية في عدد من المحافظات العراقية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: بدء الاعتصامات الطلابية في عدد من المحافظات العراقية
Reuters
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الاثنين، ببدء الاعتصامات الطلابية في بغداد وعدد من المحافظات دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكر مراسلنا المحافظات التي بدأت فيها الاعتصامات، هي بغداد والمثنى وميسان والنجف وواسط وديالى، حيث توجه الطلبة إلى ساحات الاحتجاج.

مراسلنا: بدء الاعتصامات الطلابية في عدد من المحافظات العراقية
RT

مراسلنا: بدء الاعتصامات الطلابية في عدد من المحافظات العراقية
RT

وأضاف أن هذا الاعتصام أعلن عنه قبل أسابيع على أن يكون موعده في الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي.

مراسلنا: بدء الاعتصامات الطلابية في عدد من المحافظات العراقية
RT

المصدر: RT

 

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