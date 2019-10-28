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جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدا عن الأحزاب

أخبار العالم العربي

جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدا عن الأحزاب
Reuters Mohamed Azakir
وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني
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دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.

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وكتب جنبلاط الداعم للاحتجاجات في تغريدته أنه "بعيدا عن التخوين والتشكيك ونظريات المؤامرة، ومنعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار، يجب تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج، وتكون أولويتها العمل على تحسين الوضع المالي ومعالجة الدين، لأنه في كل لحظة تأخير تكبر الخسائر".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد قال في كلمة وجهها يوم 24 أكتوبر الجاري إلى اللبنانيين، إنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، الأمر الذي رحب به رئيس الوزراء سعد الحريري.

وجاء تصريح جنبلاط، بعد 12 يوما من انطلاق موجة احتجاجات شعبية واسعة في أرجاء البلاد، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

المصدر: RT

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