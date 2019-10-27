74 قتيلا وآلاف المصابين حصيلة 3 أيام من الاحتجاجات في العراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 74 شخصا، وإصابة أكثر من 3600 آخرين منذ يوم الجمعة الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت المفوضية في بيان، إنها "رصدت استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات في بغداد وعدد من المحافظات أثناء محاولة دخول المحتجين إلى المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات".

وأضافت، أن "فرقها الموجودة على الأرض رصدت أيضا، تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية إلى إصابات بلغ عددها 3 آلاف و654 أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع".

وأكدت المفوضية، أن "فرض حظر التجوال في المحافظات التي شهدت تظاهرات أدى إلى تعطل العديد من المصالح الاقتصادية للمواطنين وصعوبة التنقل فيها وغلق العديد من العيادات والصيدليات مما ولد زخما كبيرا على المستشفيات".

وأشار البيان، إلى "قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات في محافظات البصرة وذي قار وبابل حيث بلغ عدد المعتقلين 158 شخصا أطلق سراح 123 منهم، فيما بقي 35 رهن الاعتقال".

وبينت المفوضية، أنه جرى "تقييد حرية القنوات الإعلامية والصحفيين وتعرض مراسل قناة السومرية الى إصابة حادة وثلاثة من كادر التلفزيون الألماني وقناة العراقية، وكذلك اعتقال مراسل قناة الديار حسين العامل وإطلاق سراحه بعد يومين من ذلك".

المصدر: RT