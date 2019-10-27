استقالة خمسة نواب عراقيين

أعلن خمسة أعضاء في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، استقالاتهم من المجلس، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين.

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وبدأ النائب مزاحم الحويت استقالته منذ أمس السبت، وانضم إليه اليوم النواب هيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي ومن ثم حسن العاقولي.

وقال فهمي والأمين في مؤتمر صحفي مشترك: "أظهرت الأيام الماضية عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة لإرادة الشعب وبدء عملية التغيير".

وأضافا، "يجب أن تكون باكورة الخطوات استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة ومنظومة الفساد، تهيء مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة بعد تغيير كامل المنظومة الانتخابية وتشريع قانون انتخابات عادل".

وأشار النائبان إلى أنه "انسجاما مع موقف حزبنا الشيوعي المساند للجماهير، نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة".

وفي اتصال لـRT، مع النائب يوسف الكلابي، نفى الأخير خبر استقالته، وقال "لم نترك الميدان والسواتر أيام المحن كي نترك الوطن والشعب الآن".

وأضاف: "أنا ابن الشعب ومن عاش كل آلامه.. أنا صوت الفقراء والمظلومين منذ أن دخلت البرلمان فهل أتركهم".

وتابع: "لن أترك شعبي في الأزمات أبدا".

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة تخللها سقوط قتلى وجرحى من بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين يطالبون الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين وتوفير فرص عمل.

المصدر: RT