القضاء العراقي: استدعاء وزراء ونواب برلمان على خلفية قضايا "هدر المال العام"
Reuters
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أصدر قاضي تحقيق في محكمة جنايات مكافحه الفساد في العراق، الأحد، قرارا باستدعاء وزراء وأعضاء في مجلس النواب "البرلمان" على خلفية قضايا فساد وهدر المال العام.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "قاضي محكمه الفساد أصدر أمرا بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين آخرين في مجلس النواب ومدير عام في أحد دواوين الأوقاف الدينية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقدير حجم "الفساد" في البلاد والأموال المهدورة، منذ عام 2003، وحتى العام الجاري 2019.
ويعاني العراق منذ 16 عاما من "الفساد" الذي تسبب بحسب إحصاءات غير رسمية، بهدر ما يقارب 600 مليار دولار أمريكي.
المصدر: RT
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