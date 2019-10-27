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رويترز: مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بملاحقة واصطياد كل من سيخلف البغدادي

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بملاحقة واصطياد كل من سيخلف البغدادي
Reuters
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، إن الولايات المتحدة تراقب من سيستلم قيادة "داعش" بعد تصفية مؤسسها أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية الليلة الماضية.

وأضاف الوزير، أن "بلاده ستلاحق وتصطاد كل من سيخلف البغدادي".

وقال إسبر، لشبكة CNN: "سنراقب عن كثب تطور الأحداث. وعندما يظهر قائد جديد أو قادة جدد، سنتعقبهم".

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ووصف وزير الدفاع الأمريكي، البغدادي الذي لقي حتفه نتيجة الإنزال الأمريكي في إدلب، بأنه لم يكن فقط زعيما للإرهابيين، بل وكمؤسس لجماعتهم، ولعب إلى حد كبير دور الملهم بالنسبة لهم". واعتبر الوزير، مقتل البغدادي، بمثابة "الضربة الكبيرة" للإرهابيين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي خلال عملية أمريكية خاصة في شمال سوريا.

المصدر: إنترفاكس

 

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