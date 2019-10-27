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ترامب يذكر العالم بحوادث ذبح المسيحيين المصريين خلال إعلانه مقتل البغدادي

أخبار العالم العربي

ترامب يذكر العالم بحوادث ذبح المسيحيين المصريين خلال إعلانه مقتل البغدادي
Reuters
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استعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عددا من الجرائم التي وصفها بالوحشية، والتي ارتكبها تنظيم "داعش"، خلال السنوات الماضية.

وأشار الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، إلى قيام عناصر "داعش" بحرق الطيار الأردني حيا، وارتكابهم المذابح الجماعية ضد الإيزيديين، وكذلك أيضا حادث ذبحهم للمسيحيين المصريين في ليبيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبنتاغون، بمقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية بريف إدلب بسوريا.

المصدر: shorouknews

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