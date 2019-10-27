عمان.. بدء التصويت لانتخاب 86 عضوا في مجلس الشورى (صور)

بدأ الناخبون العمانيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوا في مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث بلغ عدد المرشحين 637 شخصا، بينهم 40 سيدة.

وخصصت السلطات في عموم البلاد 110 مراكز انتخابية لاستقبال الناخبين منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

من جهتهم، تمكن المواطنون العمانيون في الخارج وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في محافظات السلطنة من التصويت السبت قبل الماضي، من خلال تطبيق التصويت الإلكتروني عن بعد على الهواتف الذكية.

ومجلس الشورى العماني هو الغرفة السفلى في مجلس عمان (البرلمان)، الذي يضم أيضا مجلس الدولة (الغرفة العليا)، حيث يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية، وفقا للنظام الأساسي للدولة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية