سوريا.. تحديد موعد أول اجتماعات لجنة "مناقشة الدستور"

تنطلق أعمال لجنة "مناقشة الدستور" السورية يوم الأربعاء المقبل، على أن يتوافد المشاركون على جنيف اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وأكد بيان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، أن الأخير سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا، للحديث عن آليات وإجراءات اللجنة التي سيرأسها عن الحكومة السورية عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الحسم في تاريخ انطلاق أعمال اللجنة جاء بعد التوافق على ألا تشارك أي وفود رسمية غير سورية في الجلسة الأولى وفي الجلسات كافة، والتأكيد على أن أعمال اللجنة تبقى "سورية - سورية"، دون أي تدخل خارجي، ليكون عمل المبعوث الخاص مسيّرا للأعمال فقط.

ووفرت السلطات الروسية طائرة خاصة لنقل الوفد المدعوم من الدولة السورية وأعضاء الوفد الممثل للمجتمع المدني مباشرة من دمشق إلى جنيف، كما يتوجه وفد إعلامي كبير من دمشق إلى جنيف لتغطية هذه الاجتماعات.

المصدر: "الوطن"