اختتمت قمة دول حركة عدم الانحياز السبت، أعمالها في العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة 120 بلدا، واستمرت يومين، مؤكدة في بيانها الختامي دعمها لفلسطين ومطالبة باحترام سيادة سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد جدد قادة دول وحكومات "عدم الانحياز" التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة وحرمة أراضي سوريا، مؤكدين احترام سيادتها الوطنية ورفض التدخل بشؤونها الداخلية.

ودعا قادة دول وحكومات الحركة، في البيان الختامي كل الدول "للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بشكل ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة".

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كما جدد البيان الدعم والتضامن مع سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل، وإدانة الإعلانات الأحادية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لإسرائيل، مؤكدين أنه "إعلان تعسفي وغير قانوني".

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد أعرب البيان الختامي، عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة زيادة الجهود لحل المشكلة في فلسطين بشكل دائم ومرض.

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وأوضح البيان أن الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، داعيا إسرائيل إلى "وضع حد للانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي".

ودان سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية ونقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس.

المصدر: وكالات